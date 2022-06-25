高雄25日新增5556例新冠肺炎本土確診個案，目前盛行率已達14.55％，整體疫情已明顯穩定、趨緩，但首例猴痘境外移入確診個案現蹤南台灣，且傳出高雄一口氣匡列14人，導致人心惶惶，對此高市府衛生局強調，匡列14名猴痘接觸者並非屬實，遭匡列的3名醫護風險極低。

高市府衛生局表示，高雄25日新增5556例COVID-19本土確診個案，盛行率達14.58％，整體疫情趨勢持續穩定緩降，截至目前為止，高雄市COVID-19確診個案97.4％為輕症或無症狀患者，高雄市負壓隔離及專責病房總計2301床，空床率57.1％，而加強型防疫旅館總計484床，空床率84.7％。

此外，針對台南市24日出現全國首例猴痘確診病例，該案為25歲男性，自德國入境後，於6月22日居家檢疫期間因症至高雄醫院就醫，隨後採檢確診猴痘，經疫調發現，個案就醫時於戶外診療站3名醫護皆身著完整防護裝備，評估應無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。

衛生局強調，猴痘傳播對象具侷限性，直接接觸、食用感染動物，或與確診個案親密接觸、不安全性行為、照顧確診者的醫護與同住家人風險最高，民眾只要落實平日防疫作為，無須過度擔憂。