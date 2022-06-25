今天在大聯盟場上天使以3：4不敵水手，此戰他們派出手握6勝的羅倫佐(Michael Lorenzen)先發投球，但他狀況不太穩定，僅投3局就掉了2分，最後打線沒將比數擴大，他也吞下了敗投，目前為球隊出賽12場，戰績6勝5敗，自責分率4.24。而卓奧特(Mike Trout)擊出了本季第22轟，大谷翔平則敲出1分打點。

Mike Trout takes the top spot as the all-time leader in career home runs vs. Seattle with his 53rd!#GoHalos pic.twitter.com/VPGWb3Cxhy — Los Angeles Angels (@Angels) June 25, 2022

天使近期將曾投出無安打比賽的德梅斯(Reid Detmers)下放3A，這讓先發輪值人力捉襟見肘，今天他們推出從紅人換來的羅倫佐，雖然他手握6勝但自責分率偏高，而此戰他並沒有討回顏面，僅投3局被敲4安打失2分，有5次三振、4次保送，1、3局被水手敲出安打失分，第4局教練就沒讓他再上場。

接替投手奧利弗(Oliver Ortega)僅解決1人被羅德里格茲(Julio Rodríguez)擊出陽春炮再失分，好在下半局主炮卓奧特貢獻本季第22轟，稍稍咬回分數，大谷也補上一壘安打，並靠隊友獲保送上二壘，可惜未能再前進，不過到6局兩人繼續合體幫助球隊，卓奧特深遠三壘安率先取分，大谷擊出滾地球追到3：4。

在兩人強勢發揮下天使仍無緣勝利，7到9局球隊都無功而返，7局上到二壘得點圈、8局卓奧特遭敬遠上壘，9局則讓對方投手上演三上三下，終場就以1分惜敗。此戰卓奧特3打數2安打(1轟)貢獻2分打點、跑回2分，選到1保送，打擊率.289，大谷3打數1安打貢獻1分打點，也有1保送，目前打擊率是.261。