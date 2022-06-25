彰化市彰和路民宅火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市彰和路民宅火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化透天民宅火警烈焰狂燃 濃煙沖天

彰化市彰和路透天厝下午發生火警，一下子烈焰狂燃，濃煙沖天，瀰漫大半個彰化市，引起驚惶，幸好許姓屋主和太太緊急逃生，火勢已經控制，住戶都驚嚇，怎麼老是雨彈狂炸中發生失火事件，幸大火滅得快，沒人傷亡。

這起火災起火點在三樓前廳，霎時火光沖天，彰化縣消防局接到通報，出動消防車11輛、救護車1輛，消防人員28人，14時51分火勢控制。

火勢發生時，只有許姓屋主和太太在屋內，緊急逃生，驚惶未定，也不解怎麼起火的，幸好沒有釀成傷亡，彰化縣消防局表示，肇事原因還要再進一步調查。