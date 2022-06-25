「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」25日下午登場。（陳育賢攝）

「17公里海岸線樂活自行車Plus，跨竹苗親子挑戰賽」25日下午登場，今年在完成自行車道升級與延伸1.2公里至竹苗交界，整條路段景致更吸引人，上百親子們除了健身更在沿途探索祕境，雖然天公不作美，下起午後間歇性雨勢，不過不減親子享受周末假期的興致。

「17公里海岸線樂活自行車Plus 跨竹苗親子挑戰賽」今天下午在海山漁港盛大登場，大小家庭組分批於海山港二路集結出發，參賽者年齡最大選手為64歲，年齡最小選手僅4歲，原本今天天氣相當炎熱，午後下起間歇雨，也讓天氣稍微降溫、涼爽。

副市長沈慧虹表示，市府近年投入相當多經費改善17公里海岸線整體環境，包含17公里環境再生、港南運河2期等多項生態景觀工程，甚至將自行車道延伸1.2公里，成功連結苗栗縣綠光海風自行車道，竹苗自行車道有別前段海岸風光，通過田間小路與保安林道等空間，充滿鄉野調性，可享受不同景色的騎乘體驗，而爸媽帶著大小朋友參加解鎖，也相當具有意義。

市府城銷處指出，17公里自行車道於2018至2021年到訪人次，從每月1萬7000餘人提升至3萬人，加上近兩年疫情影響下，戶外開放式遊憩空間儼然成為大家外出放風優先選擇，2022年起每月更吸引約4萬餘人到訪騎乘體驗。

市府在此次活動終點折返處，也就是新竹苗栗交接點，特別設置了極具特色的地標，自5月開放後已成為打卡拍美照的熱門景點，也希望透過「17公里海岸線樂活自行車Plus─跨竹苗親子挑戰賽」活動，繼續延續民眾的熱情，讓17公里海岸線成為自行車休憩及運動路線的新竹特色。