歐美新聞媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有強大的媒體帝國，旗下企業包含《福斯新聞》、《華爾街日報》、《太陽報》、《澳洲人報》等具有影響力的機構，在美國、英國、澳洲都擁有極大的政經影響力，梅鐸2016年與超模辣妻瑞莉·霍爾結婚後，外界以為兩人會相伴一生，沒想到近日傳出離婚消息，知情人士指出3點導致婚姻觸礁。

2016年媒體大亨梅鐸第4次結婚，對超模妻子瑞莉霍爾讚不絕口，甚至在社交平台上稱自己是世界上最幸運和快樂的男人，瑞莉霍爾也稱視丈夫和丈夫的孩子為親人，沒想到才過6年婚姻就走到盡頭。根據外媒報導，有知情人士指出這對相差36歲的夫妻存在巨大代溝，對生活的態度也不同；消息指出91歲的梅鐸雖然有在努力保持健康，但由於年紀大了，穿鞋都要穿軟底鞋，站也不能久站，聽力也有所衰退，而瑞莉霍爾還很年輕，喜歡去各種派對玩樂。

Jerry Hall decided to divorce Rupert Murdoch after her attempt to drown him in the ocean failed pic.twitter.com/uX6lQPhlDn — JSWilliams1962 (@jswtreeman) June 22, 2022

Gorgeous Jerry Hall - thank GOD she is divorcing Rupert Murdoch. Why do so many beautiful women have such SHIT taste in men? pic.twitter.com/vPQe16Iw9M — Elspeth Boyd (@BoydElspeth) June 25, 2022

梅鐸更多時候喜歡待在家中，研究養生方面的知識，夫妻雙方的興趣南轅北轍，且傳出瑞莉霍爾起初覺得陪梅鐸坐私人飛機穿梭世界各地談公事很有趣，但時間一久，她對為了公事穿梭感到很無聊，開始不願意陪同丈夫工作，而梅鐸是工作狂。據傳瑞莉霍爾熱衷於抽菸喝酒，這恰巧是梅鐸最討厭別人做的事情，且時間一久瑞莉霍爾對丈夫的子女們感到反感，認為他們只喜歡爭風吃醋。長時間的分開相處令梅鐸無法忍受，兩人的感情觀和生活習慣都不同，導致婚姻破裂。

Mick Jagger and Jerry Hall at Royal Albert Hall, London, 1985. 📷 Richard Young pic.twitter.com/yksA0lm1uU — BoredWeb3.eth (@BoredWeb3) August 2, 2017