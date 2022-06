國家發展委員會主委龔明鑫以「國際數位轉型趨勢及台美合作」為題進行演講,強調台灣和美國都在全球ICT產業具有優勢,強強合作對全世界都是非常重要,合作延宕則是全球的損失。

龔明鑫率領41位成員的產官學研下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation),於6月23、24日進行西雅圖二日緊湊拜會行程。除參訪Amazon及Microsoft總部外,亦出席由駐西雅圖辦事處及美國智庫「國家亞洲研究局」(National Bureau of Asian Research NBR)合作辦理之「新視野:台美次世代數位科技合作」(New Horizon: Taiwan-US Cooperation on the NextGen Digital Technology」論壇。

華盛頓州副州長 Denny Heck於論壇致詞時,首先即對於台灣在疫情期間及時挺身相助,捐贈醫療口罩予華盛頓州,表達謝意;H副州長並表示台灣與華盛頓州向來關係良好,台積電於華州設立公司,有助提升台美高科技產業之合作,且華州州議會近年持續通過友台決議,彰顯華州重視與台灣關係;渠並強調台美共享民主、自由等價值,是雙邊密切合作之重要基礎。

龔明鑫演講時首先從ICT產業發展來細數台美合作的歷史:從1970-1980年代的個人電腦時代、到1990年代的網際網路時代,美商Microsoft(Windows系統)、Intel與台灣硬體製造優勢合作無間,創造台美ICT產業合作的黃金時代。到了2000年的雲端世代,台灣由於優勢並非在此,與美國合作較為疏遠。然而,2015年後開始的物聯網(IoT)世代,台灣的專長又重返舞台,台美之間硬軟體合作成為最好的伙伴。台灣在晶圓代工、IC封測、桌上型及筆記型電腦等產業中,全球市占率都超過五到八成,這也是為什麼在全球的數位轉型中,台灣扮演著非常重要的角色,如果供應鏈中沒有台灣將導致很多問題。

龔明鑫回顧當今最重要的全球議題,包括美中貿易衝突、氣候變遷、COVID-19、俄烏戰爭、供應鏈轉移等等,都導向「供應鏈重組」、「數位轉型」及「淨零轉型」,台美在此三個重要議題中,都有非常大的合作空間。其中,數位轉型的三大重點是:人工智慧(AI)、半導體和5G。AI時代的來臨,已經大幅度的改變人類生活及生產的型態,尤其在COVID-19疫情之下,智慧醫療、智慧生活等等,已經快速發展。但要滿足這樣的應用,需要強大的運算能力和高速的傳輸,所以半導體和5G至關重要。

美國也看到這樣的商機,所以2020年眾議院通過了5G Open-RAN法案,而台美也已經在台灣攜手合作,驗證5G開放網路架構,由台廠提供設備、美國企業提供核網及服務。而台灣從晶片半導體、關鍵零組件、網通、終端設備到Open-RAN,都具充沛能量、供應鏈完整,絕對是重要合作夥伴。所以這次的NextGen 5G團,十分重要,尤其許多Open-RAN的重要廠商都參與此團。

龔明鑫在演講最後特別強調,2016年到現在,台灣和美國的合作已經提升到全面性的層次合作。台灣和美國都在ICT產業具有全球優勢,強強合作對全世界都是非常重要的,倘若台美合作慢了,將造成全球數位轉型的延宕。因此,雙方的擴大雙向投資、彼此合作以完善雙方的供應鏈及生態系,不僅是商機的創造,也是對於世界數位轉型發展的責任。未來這些成果不僅可以在台美兩地實施,也可以合作造福第三地。

此外,訪問團於西雅圖造訪Microsoft,由副總裁Tom Robertson親自歡迎訪團,台灣微軟孫基康總經理及施立成公共暨法律事務部總經理亦特別返回美國微軟總公司陪同接見,以示對本訪團之重視;本團團員就Space & Beyond 5G、IoT應用於企業轉型等議題與微軟團隊交換意見,現場氣氛熱烈,進一步深化台美業者於5G、IoT等領域之交流。

此行訪問團亦造訪位於西雅圖的Amazon總部,就5G與低軌衛星的發展交流意見。同時,為深化台灣與華盛頓州之相關科技產業合作,訪團亦與華盛頓州政府及T-Mobile交流5G Innovation發展,由華盛頓州商務廳及Bellevue市政府專家等重要代表向訪團分享華州推動5G政策之作法及未來規劃,盼開展台美雙方更多合作。

訪團將於6月25日前往華府,參與Select USA投資峰會等相關活動,並拜會美國官員。龔明鑫並將赴全球台灣研究中心(GTI)、德國馬歇爾基金會(GMF)等重要智庫進行演講,展現我與美國共享自由、民主價值之基礎,共同打造具韌性之全球供應鏈,深化台美友好關係。