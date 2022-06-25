大陸自然資源部微信公眾號消息，今年6月25日是大陸第32個全國土地日，全社會必須增強節約集約用地意識，全面提高用地效率，堅持最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度，推進各項措施落地見效。嚴守18億畝耕地紅線。

自然資源部明確，要加快推動大陸「耕地保護法」等立法進程。將耕地保護黨政同責、耕地年度「進出平衡」、耕地「非農化」「非糧化」禁止性規定等要求和政策措施上升為法律規定，推動建立更加科學、簡明、可操作的整體性制度體系。還要嚴格耕地用途管制，推進節約集約用地，嚴肅查處違法違規占用耕地行為，嚴格耕地保護責任目標考核，實行黨政同責。

21世紀經濟報導稱，「十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地」是中國大陸的基本國策。人多地少是中國的基本國情。在中國經濟社會持續發展、建設用地仍有剛性需求的情況下，只有嚴控增量、挖潛存量、節約集約，才能統籌好保護與發展，實現在守住耕地紅線前提下，支撐高品質發展、改善生態環境等多目標平衡。

大陸「國土第三次調查」結果顯示，2019年底，中國耕地面積19.18億畝，人均耕地面積只有1.36畝，不足世界平均水準的40％。同時，中國耕地資源空間分布不均衡，總體品質不高，超過一半的耕地靠天收。

從「國土二調」至「國土三調」的10年間，中國建設用地總量增加了26.5％，城鎮、村莊用地總規模分別達到1.55億畝和3.29億畝，一些城鎮、園區低效、閒置用地問題凸出，村莊用地總量過大、布局不盡合理。此外，通過土地衛片執法、耕地保護督察等發現，違法違規占用耕地問題時有發生，耕地保護形勢不容樂觀。

針對上述問題，自然資源部採取一系列舉措推動耕地保護和節約集約用地。包括強化耕地保護法治建設，嚴格畫定耕地保護紅線並落地上圖，嚴管耕地占補平衡，嚴控耕地在農用地內部轉換，實施「增存掛鉤」推動存量建設用地盤活利用，提高土地徵收成片開發門檻，控制城鎮新增建設用地規模，嚴格各類建設專案定額標準審核，持續開展土地衛片執法等等。

自2018年以來，自然資源部連續4年組織開展補充耕地核查，涉及補充耕地專案15.8萬個，查出問題的比例平均占5.2％，問題專案全部退回地方整改；4年來，大陸全國共處置2018年底前批而未供土地1372萬畝、閒置土地436萬畝；「十四五」新增建設用地控制在2950萬畝，比「十三五」減少15％。

自然資源部表示，無論是推進新型工業化和城鎮化建設，還是促進鄉村振興和農村一二三產業融合發展，都需要土地資源作支撐，未來建設用地供需矛盾會越來越凸出，特別是面對世紀疫情、地區衝突、極端天氣等因素對全球糧食生產帶來的不確定性影響，確保國家糧食安全這根弦一刻也不能放鬆，必須牢牢守住18億畝耕地紅線。