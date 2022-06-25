近期運價持續疲弱，甚至傳出托運客戶打算與航商重談長期合約，恐危及航商獲利。有業內透露，當初沒跟貨主簽長約的營運商已開始遞出橄欖枝，報價較已經簽約少幾千美金，使得已簽長約的航商只好乖乖回談判桌，與大客戶重新議訂長約價；還有網友透露，自己親戚原來簽長約價9500美元，現在是用現貨價7000-7200美元來履約，看來貨運景氣跟大環境習習相關。

高通膨衝擊消費力，影響歐美市場拉貨力道，貨櫃海運需求跟著放緩，上海航交所24日公布最新SCFI運價指數，美東線運貨跌破1萬美元大關，創近1年新低，運價修正壓力仍未見停歇。

在三大航線中，美東線每FEU（標準 40 呎櫃） 大跌269 美元至9804 美元，為2021年7月30日來首見，跌幅拉大至2.67％；美西線下跌 111美元至7378 美元，跌幅1.48%，創半年新低價；遠東到歐洲線每20呎櫃運價5766美元，周跌27美元，跌幅0.46％。

工商時報報導，進入第三季傳統海運旺季，歐美傳統年節採購送禮的運輸需求將逐步湧現，但貨代業者估，通膨等因素對購買力的影響，7月才會更明朗。以往歐美貨主7月起開始拉貨，目前市場觀望氣氛濃厚，也不排除遞延下單出貨。

一位網友在PTT發文，分享目前對於產業景氣的看法，他表示，自己在越南負責家具業供應鏈，產品主要銷往美國，以貨櫃量出口美國而言，他們公司去年排名第四，僅次於Walmart、Target、Home Depot。

原PO說，家具業的貨櫃使用量相當驚人，以中階沙發來說，一個貨櫃貨值大約1萬美元，在疫情之前，長約價低於4000美元，2021年長約翻倍，今年初船公司議價還要漲，所有沙發馬上面臨運費比貨值還高的局面。

他表示，高運費逼得零售價大幅漲價，導致需求急降，近期銷量跌掉三成，庫存也跟著暴增，在塞港問題紓解下，零售商囤貨大爆倉，紛紛降價出清庫存，也瘋砍亞洲訂單，所以他管理的工廠從6月開始至第三季末，員工不必加班，人力還縮編至少2至3成。

原PO提到，目前胡志明港出口美國，艙位問題已大幅改善，今年托運客戶只跟幾家航商簽長約，故意放掉幾家，當初沒簽長約的船商已開始遞出橄欖枝，報價較已經簽約少數千美金，使得已簽長約的航商只好乖乖回談判桌，與大客戶重新擬訂長約價。

貼文一出，引發網友熱議，紛紛留言「航運這種競爭到爛的 不跟著降價就是丟市占啊」、「Target五月大爆擊就要有警訊了」、「果然還是需要業內消息才會比較貼近現實一些」、「感謝業內提醒，長榮空單期貨續抱！」、「跌了就利空文一堆，有趣」、「運價下去是必然的，但不代表航商不能控制利潤」、「ZIM股價已經說了 貨櫃is over」、「都說庫存快速上升需要去化了 航運還在不知死活」。

還有網友說，親戚透漏他們原來的長約價9500，現在是用現貨價7000-7200，所以貨運的景氣還是跟大環境有關，一旦通膨緩運價還是會上漲的，不過台灣航運股價跟營運好壞已經脫鉤，應該不會有人不知道吧？