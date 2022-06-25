兩名女子駕駛的車子，開落約100公尺深的山谷。（台中市消防局提供）

消防局派遣谷關分隊出動消防車、救護車及人員4名等，前往搶救。（台中市消防局提供）

2名年約40歲的女子，肢體多處擦傷、意識清楚，交由谷關91救護處置後送東勢農民醫院救治。（台中市消防局提供）

2名年約40歲的女子，肢體多處擦傷、意識清楚，交由谷關91救護處置後送東勢農民醫院救治。（台中市消防局提供）

鄭姓女子駕駛自小客車載陳姓女友人，今天下午2時許，由唐麻丹山往下路段（東關路一段松鶴三巷），行經一處下坡轉彎處會車時，疑因失控車子竟衝過山路缺口，整台車子飛起來後掉落，又撞到山路護欄後整台車衝落溪底，車子嚴重凹陷；附近民眾發現報警，台中市消防局由谷關91救護處置，將兩女救護後送東勢農民醫院救治。

台中市消防局指出，該局於今天下午2時43分，接獲警察局轉報於和平區東關路一段松鶴三巷，有一輛車掉落山谷請求派員協助，立即派遣谷關分隊出動消防車1輛、救護車1輛、人員4名等，由分隊長張凱閔帶隊前往搶救。警方到場車子已在山谷下方，前後皆嚴重變形，2人僅受輕傷。

消防局表示，現場為1輛自小客車不慎開落約100公尺深的山谷，車上年約40歲的鄭女與陳女均已自行脫困於車外待救，由消防局人員架設繩索順利救助至安全處所，兩女肢體多處擦傷、意識清楚，交由谷關91救護處置後送東勢農民醫院救治。

經警調查，兩名女子從唐麻丹山走蝴蝶谷瀑布路線爬山，兩女爬山結束後，下午2時許開車返家途中，疑似因山路陡峭會車不慎，車子衝破山路缺口，整輛車衝落溪底，兩名女山友所幸僅輕微擦挫傷。唐麻丹山是谷關七雄難度較低的路線，受疫情影響此路線相當熱門，連日山區常有午後雷陣雨，呼籲山友行車要注意山路狀況。