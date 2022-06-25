大陸環球網25日引述路透社報導，美國白宮當地時間24日表示，美國、澳洲、日本、紐西蘭和英國成立了一個非正式組織，旨在促進與太平洋島國的經濟和外交關係。報導提到，隨著中國促進與太平洋島國的交流合作，拜登政府誓言要向印度洋-太平洋地區投入更多資源。報導稱，該組織名為「藍色太平洋夥伴」（PBP），其目的是尋求支持太平洋地區主義，加強太平洋島國與世界其他地區之間的經濟聯繫。

白宮聲稱，「我們將團結一致，共同決心支持一個有利於太平洋各國人民的地區。我們在如何實現這一願景方面也將團結一致——根據太平洋地區主義、主權、透明度、問責制等原則，最重要的是，在太平洋島國的領導和指導之下。」

報導稱，美國國家安全會議印太事務協調官坎貝爾23日表示，隨著華盛頓加強在太平洋這一具有重要戰略意義地區與中國的對抗，他預計會有更多的美國高級官員訪問太平洋島國。

環球網稱，中國與索羅門群島今年正式簽署中所政府間安全合作框架協定。在協議簽署前，美國、澳洲等國家就企圖對此加以阻撓。而在中方宣布協議正式簽署後，美國、澳洲、日本等國家仍然通過派遣官員等途徑向索方施壓，對該協議表達「關切」。中方與索方也多次對這種做法表示不滿與反對。

中國外交部發言人汪文斌5月18日例行記者會上表示，美方一些人整天沉迷於威逼裹挾盟友搞反華小圈子，完全是逆潮流而動，不得人心，也沒有出路。汪文斌表示，敦促美方言行一致，將美國領導人不尋求新冷戰的表態落到實處，多做有利於中美互信合作和世界和平發展的事。