李沐剛拔完智齒，堅持戴口罩遮醜。（粘耿豪攝）

羅宏正顏值、演技兼具，一出場立刻響起歡呼和尖叫。（粘耿豪攝）

知名監製王小棣、導演廖士涵攜手打造的茁劇場推理影集《滴水的推理書屋》今（25日）在台北電影節舉辦世界首映，播放第1、2集。2人率劇中主要演員羅宏正、李沐、陳婉婷、林映彤及吳翰林出席，李沐因剛拔完智齒不脫下戴口罩，黃河則因確診新冠肺炎臨時缺席。片中的死者死狀都相當悽慘，導演廖士涵表示沒在管電視尺度，「現在網路串流平台很發達，看到世界各國的作品，要拿什麼跟他們競爭？拍攝時沒有設限，想怎麼拍就怎麼拍，沒有給自己太多侷限的地方。」

該劇為王小棣監製的茁劇場（植劇場2）作品第一彈，改編自作家臥斧的推理小說《FIX》，以台灣懸案為基礎，企圖揭開潛藏於平凡社會秩序底下的罪愆。劇中加入本格派、社會派推理，劇情環環相扣，人物心思各異彼此猜疑，對人性探討十分深入。王小棣再度攜手以台灣恐怖片《粽邪》系列創下亮眼票房的導演廖士涵合作，他特別感謝王小棣老師的挖掘，「其實我以前作品比較多寫實和家庭，可能老師看到我不為人知的地方」，他也表示自己過去不看鬼片也不看推理小說，接觸後才發現這些都是從人和生活面出發，才讓觀眾有所感觸，「《滴水》是台灣難得的推理劇種，從寫實出發融合本格推理精神，是很大的挑戰。」

曾入圍金鐘視帝的羅宏正，這次飾演推理書屋店長，因捲入連環殺人事件被懷疑是嫌疑犯，得循線找出真兇，他說平日喜歡看推理劇，「但看歸看，實際投入時又是另外一回事。拍攝時感覺在製造混亂，讓觀眾霧裡看花。」也透露當初看完劇本就很喜歡，積極展現想要演出的心，「這是我的推理處女秀，因為導演不給我們完全的劇本，一開始我不知道兇手是誰，一度懷疑是不是自己？」演出過程猶如真的化身偵探，步步抽絲剝繭。

金鐘最佳新人李沐則扮演菜鳥檢察事務官，命案現場跑第一，她為踹摩角色，特地到法院、殯儀館田調，她表示雖然拍攝過程諜對諜，但因為這次在台中拍攝，大家都住在一起，很像女生宿舍，平常會偷聽別的房間動靜，還開了一個房間專門討論人類圖。她還透露最困難的部分竟是騎腳踏車，因為劇中自己的代步工具是腳踏車，「因為我本來不會騎腳踏車，後來騎Ubike練習」，怎料到了片場後才發現現場的道具車是前面籃子很大、很笨重的腳踏車，讓她忍不住「是我的大魔頭」，連羅宏正都忍不住虧她「沒有看過人家騎腳踏車這麼好笑的」。

《滴水的推理書屋》8月6日將於公視、MyVideo同步播出，隔日於台視重播；2022第24屆台北電影節在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行中，欲購買票券可前往影展現場或OPENTIX兩廳院文化生活，影展期間除了145部影片輪番映演，亦有許多精彩活動，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、FACEBOOK粉絲專頁。