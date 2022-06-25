台南市新營區是溪北地區的重要行政中心，由於路邊公有停車格均不收費，使得經常有汽車族抱怨，一些車輛長期霸占公有車位問題嚴重，不少人也呼籲改為收費制，才能杜絕亂象。

有民眾發文抱怨，到新營第一市場辦公，在附近繞了好幾圈，都找不到1個停車位，即使有位子，上面不是停放機車，就是擺一些障礙物，後來找到一塊黃線內側的空地停放，想不到不到半小時就慘被拖吊。不少網友看了很有感，直說「路霸真的很多」，也有人支持停車格全面收費。

國民黨市議員蔡育輝表示，台南縣市合併前，他曾在議會提出這個問題，當時警察局長陳子敬的回應，令他印象深刻，新營大多為一般的市井小民，公有停車格改採收費制，民眾可能為省下1小時15、20元的停車費用，全部鑽到巷弄小路裡，反而會造成這些地方交通大亂，引發另一波民怨。

蔡育輝說，新營停車用地劃設不足，建商房子卻不停地蓋，公有停車場少得可憐，居民沒有地方停車，只好占用停車格。他認為，想解決霸占車位問題，除可以聘請人員巡查，也應改善人車往來頻繁區域的停車需求，若要實施收費，也希望全市標準一致，新營總人口7萬多人，人口數比新營多的行政區也應比照辦理才公平。

民進黨市議員沈家鳳表示，之前常接獲民眾投訴，有車主長期霸占免費停車格，因此已與市議員李宗翰提案，建請市府在新營的熱點路段，研擬試辦收費制度。她坦言，停車收費一事，畢竟正反兩面聲音都有，交通局將先了解這些路段的占用情形，並舉辦公聽會，聽取地方居民意見，再評估是否要試辦。