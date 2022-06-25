1名網友在路上發現1對男女在整排機車格中擅自「挪移他人機車」並插入自己機車，當場痛罵對方「大家都1車1格，你就硬搬人家的摩托車去擠，不覺得很自私嗎？」事後發文再罵「1車1格很難嗎？」影片曝光不少網友痛批移車行為，但也有網友認為市區一位難求，被移車在所難免。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1則影片，1對男女在整排機車格中疑似「挪他人機車」並喬出空位後，插入自己的機車，原PO錄下影片時還嗆說「大家都1車1格，你就硬搬人家的摩托車去擠，你不覺得很自私嗎？」還說對方疑似搬車過程有造成其他車輛擦撞。

網友發現1對男女在整排機車格中「挪移他人機車」插入自己機車，痛罵對方「大家都1車1格，你就硬搬人家的摩托車去擠，不覺得很自私嗎？」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

影片中搬車的男子隨後朝原PO鞠躬道歉，但原PO仍繼續罵，最後該對男女無奈地離開現場；原PO事後發文稱，雖然搬動的不是他的機車，被擠傷的也不是他的機車，但他就是看不慣這種自私自利的行為；多數網友則怒罵此行為「就是有這種沒水準的人」、「持一車一格，但請市政府多劃一點」、「真心討厭這種隨便移別人機車的人，我的車之前還被移到殘障摩托車格裡，吃罰單」。

不過也有部分網友認為台北車格一位難求，移車已是常態，「台北市一車一格你做夢」、「小市民的無奈，車多格子少，只要不弄傷他人車，你嘴你的，我還是會照停」、「在台北這樣才是正確的停車方式哦移車可以，不要破壞跟害人違規就好」。