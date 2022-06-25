樂天桃猿終結者豪勁初登板沒挨轟紀錄被味全龍劉基鴻打破，但他初登板107局未挨轟也擠進中職史上第4名，雖然紀錄中斷，但他還是對自己的表現感到自豪。

豪勁表示，知道自己正在寫中職初登板未挨轟紀錄，但一開始自己並不知道，是局數慢慢累積起來時其他人告訴他，但昨天這項紀錄告終，9局上2出局時，劉基鴻掌握到一顆失投偏高的球，一棒追平，也讓豪勁初登板未挨轟紀錄停賽76場、107局。

「被打全壘打當然不是件好事，那一球是失投，對方也掌握非常好。」雖然紀錄告終，但豪勁仍對自己的表現感到自豪；總教練曾豪駒也認為，雖然豪勁挨轟，但仍是陣中最好的投手、是球隊最後一道防線，「再好的投手都有失投的一天，重點是之後要如何快速調整回來。」

回憶自己的打球生涯，豪勁印象中只有1個球季有被敲出雙位數全壘打，他認為，雖然挨轟但自己的工作還是一樣，幫助球隊守下最後勝利，照著自己步調去做調整。話鋒一轉他反問這項聯盟紀錄的紀錄保持人是先發還是後援？得知答案後他笑著說：「那我可能是最多連續場次為挨轟的投手吧？」