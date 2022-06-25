現在國內已經出現第一起猴痘案例，會讓確診者有發燒、水泡和皮疹的症狀，而感染科症權威黃立民醫師預告，猴痘一但進入社區傳播將很難斷根。對此，時事評論員朱凱翔今（25）日就坦言，其實就「猴痘」單純疾病來說，他並不擔心，真正可怕的是「民進黨政府不到火燒屁股時，他什麼事都不會做準備」，導致讓民眾擔憂，引發討論。

朱凱翔今日在中天新聞《大新聞大爆卦》中提及，他並不擔心猴痘大規模傳染，因為目前基本上猴痘的科學實證都是認為，需要長時間近距離的接觸，比如說是性行為的密集接觸才有可能傳染，所以猴痘不是像大家想的是「末日疾病」，而黃立民醫師之所以說進入社區難斷根，朱凱翔認為，是因為這個疾病的傳染和死亡率不像天花那麼高，因此任何政府可能都不會施加非常大的防疫力道，去針對猴痘的防治，在猴痘進入社區之後，可能就不會被有力的防治，去阻斷他的傳播鏈，因此不容易斷根。

至於飛沫傳染的部分，朱凱翔也提及，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前強調，猴痘病毒不會透過空氣傳播（Airborne Transmission），不過部分專家不認同，認為病毒能存在於大小不同的飛沫或氣溶膠中。而飛沫傳染基本上還是要病毒量達到一定的程度，關鍵在於病毒量，而不是空氣會變危險，單純就疾病來說，他並不擔心。

最後朱凱翔也坦言，我們真正可怕的是，「民進黨政府有一個很奇怪的狀況，不到火燒屁股、火燒眉毛時，他們什麼事都不做、不會做準備」，還會強調「這個不用擔心」，但這樣會讓一般民眾認為，「既然都說暫時不用恐慌了，那政府應該會做相應的準備」，但是民進黨政府在防治疫情的時候，卻什麼都不做，過去在omicron疫情的時候已經看出來了，朱凱翔也呼籲，現在就是把口罩戴好，就是防治傳染跟保護自己最好的辦法。