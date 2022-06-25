紀錄片「台灣男子葉石濤」播映中，民進黨立委張廖萬堅、何欣純今天包場邀藝文、教育團體等觀賞見證文學巨擘。立法院副院長蔡其昌到場表示，這部跨世代紀錄片很值得一起支持。

張廖萬堅、何欣純下午包場紀錄片「台灣男子葉石濤」，邀請藝文、教育團體及鄉親一起欣賞。蔡其昌及台中市議員林德宇、何文海、張玉嬿、王立任也到場支持。

蔡其昌在會中指出，葉石濤是台灣文學的奠基者、開拓者，這部紀錄片不僅是葉石濤的一生，也是當時台灣文學作家共同的生命記憶。

蔡其昌說，葉石濤曾因白色恐怖入獄而中斷寫作生涯，但出獄後，仍舊為台灣文學創作不斷努力，並在戒嚴時期撰寫「台灣文學史綱」，以作家身分提倡台灣的主體意識，用筆記錄台灣文學創作的歷程。

蔡其昌指出，片中邀請多名不同領域的當代藝術創作者詮釋葉石濤的文學作品，這一部跨世代的紀錄片，非常值得台灣民眾進到戲院支持，也希望這部紀錄片能為台灣的文學、藝術創作激發更多火花。

張廖萬堅表示，感謝導演許卉林、監製林靖傑耗時3年多詳細地為葉石濤一生留下紀錄，更為台灣文學保留下重要的一頁。

張廖萬堅說，過去政府對於台灣本土藝術包含文學、美術與音樂並沒有很重視，但自從總統蔡英文執政以來，就推動重建台灣藝術史的計畫，去年已推動台灣文學館升級為3級機關，保留屬於台灣的文學創作。

何欣純指出，她看完感觸很深，因為這部紀錄片就是承載台灣文學記憶與歷史的故事，刻劃著台灣現代史變化的軌跡，根本是台灣現代史的縮影。

何欣純說，葉石濤的貢獻不只是文學的、更是歷史的，葉石濤自身經歷見證時代、也是時代見證。（編輯：戴光育）1110625