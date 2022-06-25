中國人民銀行貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴25日表示，當前的貨幣政策在總量上是足夠充裕的。下一步可以研究通過貼息方式進行支持，並呼籲財政政策需要加大力度，可考慮上調赤字水平或發行特別國債。

證券時報報導，王一鳴25日表示，大陸當務之急要穩住總體經濟大盤，努力實現第二季經濟增幅轉正，經濟能夠穩定在合理區間。總體政策而言，積極的財政政策需要加大力度。比如能不能適當上調赤字水平，進行預算調整。也可以考慮增加不計入赤字的特別國債的發行，來進一步來推動內需的擴大。

王一鳴表示，當前供需還存在較大缺口。儘管基建投資在專項債發行進度加快的支撐下保持較快增長，但仍然受到項目儲備、資金用途、地方財政收支壓力、化解隱形債務等方面的約束。所以基建投資能不能對沖房地產和製造業投資減緩，還取決於下一步的政策力度。

王一鳴指出，當前穩健的貨幣政策在總量上是足夠充裕的。下一步可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低利息的、免利息的消費信貸來推動消費。