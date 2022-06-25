台中市立委張廖萬堅、何欣純在文心秀泰影城包場，邀請台中藝文與文教團體進電影院觀看《台灣男子葉石濤》紀錄片，立法院副院長蔡其昌與黨籍市議員都到場全程觀看表達支持。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市立委張廖萬堅、何欣純在文心秀泰影城包場，邀請台中藝文與文教團體進電影院觀看《台灣男子葉石濤》紀錄片，立法院副院長蔡其昌與黨籍市議員都到場全程觀看表達支持。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

紀錄片《台灣男子葉石濤》近日上映，紀錄台灣文學大師葉石濤其一生與諸多傑出作品，立委張廖萬堅、何欣純25日下午在文新秀泰影城包場，邀請台中藝文界文教團體一起欣賞，見證台灣文學巨擘，深入咬姐台灣的文學史與文學之美。

全片由女導演許卉林執導、林靖傑監製，立法院副院長蔡其昌、台中市議員何文海、林德宇、張玉嬿與王立任都到場全程觀看；林靖傑應邀出席進行映後分享座談交流。

影廳內近300人透過大銀幕，與葉石濤一起走過台灣文學更迭軌跡，更見證葉石濤對台灣文學發展的重要貢獻；臺中市陽光城市發展協會理事長李文烈、新文化協會執行長陳彥斌、台中市教師職業工會理事長洪維彬、五洲園掌中劇團長黃文郎、九天民俗技藝團副團長李光正，及好民文化行動協會理事黃意淳等人，都到場觀影。

張廖萬堅表示，葉石濤與鍾肇政在文壇上號稱「北鍾南葉」，葉老一生歷經日本統治、威權時代到最後的政黨輪替，他努力在每一次的社會變動中堅持寫作60餘年，並努力克服語言轉換，更編撰了《台灣文學史綱》，為台灣作家賦予新的定位，也感謝許卉林導演及林靖傑監製耗時三年多詳細的為葉老的一生留下紀錄，更是為台灣文學保留下重要的一頁。

張廖萬堅說，上任後努力推動三讀通過相關文化藝術法案，包括「國家語言發展法」、「文化藝術獎助及促進條例」、「國立臺灣文學館組織法」等；努力一步一腳印的厚實文化藝術能量。

何欣純則說，最近很多民眾可能進電影院都看過阿湯哥主演的《捍衛戰士2》電影，希望大家也能入場支持這部講述台灣文學英雄的傳記。這部紀錄片就是乘載台灣文學記憶與歷史的故事，紀錄台灣現代史變化的軌跡，是台灣現代史的縮影。

蔡其昌表示，葉石濤是台灣文學的奠基者、開拓者，這部紀錄片是那個時代的台灣文學作家共同的生命記憶。葉老曾說，沒有土地，哪有文學」，他曾因白色恐怖入獄，出獄後仍為了台灣的文學創作不斷努力，在戒嚴時期撰寫了對台灣文壇影響深遠的《台灣文學史綱》，用筆記錄了台灣文學創作的歷程。

全片耗費三年多製作，集結台灣11位年輕藝術家詮釋葉石濤先生的文學作品，將文學轉換成影像，分別用版畫、舞台劇、劇場舞蹈等方式，透過跨世代的演繹，重新賦予葉石濤文學作品新生命，把葉老的寫作生涯、文學作品，詮釋的歷歷在目、栩栩如生，猶如親身遇見文學大師葉石濤；不僅看見葉老身影，也看見台灣新生代創作者精彩演出。