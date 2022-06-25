台北信義區出現「雨瀑」現象。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

震撼畫面曝光！北市雷雨狂炸 路樹傾塌壓毀汽車「車道中斷」

午後對流雲系發展旺盛，台北昨（24日）與今（25日）午後都出現驚人雨勢，中央氣象局局長鄭明典在臉書分享2張照片，分別為台北101遭雷擊，及「雨瀑」照片，讓網友驚呼，「好難得的畫面」。

鄭明典今中午在個人臉書分享林偉竣剪輯自「象山看台北」即時影像，昨天下午4點5分左右，一道閃電在天空中一閃而過，正巧擊中台北101，讓他忍不住驚呼，「就是那道光！」更讚嘆台北101的避雷電網做得好，讓雷電可以無害通過，只可惜目前還無法儲存閃電的能量，只能觀賞。

下午鄭明典再分享一張網友拍攝的照片，只見天空上烏雲密布，只有台北信義區某一範圍出現大雨，讓他笑稱，「誰開了水龍頭！」並解釋，這是夏季限定，窄且集中的「雨瀑」，為午後對流的大自然現象，「鄰居下雨時自家可能無雨的概念」。

照片曝光後網友們紛紛留言，「好難得的畫面」、「好特殊的景」、「應該是水龍頭爆了」、「感覺水用倒的」、「很像天空破了個洞」、「水盆破了一個洞的概念，直接倒滿」。