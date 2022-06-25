彰化縣員林市汽車旅館發生命案，外遇情侶雙亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣員林市一家汽車旅館發生命案，廖女疑似窒息死亡，已婚蘇男疑似舉槍自盡，現場還搜出一張超音波圖，廖女似有小生命在肚子裡，警方調查，兩人在４天前就住進摩鐵，不是雙進雙出，就是男的自行外出採買，並沒有第三人入內。

命案現場，廖女整齊的平躺在床上，蘇男側臥，右手還握著手槍，打穿太陽穴，鮮血浸濕了整個枕頭，警方初步研判，命案事故發生24日深夜至25日凌晨之間，但直到25日中午，汽車旅館人員敲門未獲回應，逕行開門要清理房間，看到滿床鮮血才發出尖叫，緊急報案。

據了解，蘇男、廖女都是台中人，蘇男已婚，因和家人發生金錢糾紛，自行搬離家中外出租房，外遇結識廖女，廖女疑似已懷有身孕了，身邊攜帶一張胎兒波音波圖，但外觀看不出來，還待進一步相驗，又怎麼會演變到雙屍三命，都還待進一步調查。

命案讓人不解的是，蘇男偕同年輕的廖女，住進摩鐵，怎麼還攜帶改造火藥動力槍枝，手槍來源也待進一步調查。

蘇男的父母被通知到案做筆錄，驚訝得不敢置信，但也表示，不清楚兒子的感情狀況，因為金錢糾紛，已經搬離家中一陣子，不知道還有廖女的存在。

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