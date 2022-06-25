大陸國家主席習近平7月1日將會出席慶祝香港移交25週年大會暨第六屆政府就職典禮。港府要求到場採訪的記者，明日起每24小時到社區檢測中心進行一次核酸檢測，並需在下周三，即活動前2天，先做檢測，再入住指定酒店接受閉環管理。在活動前3小時亦要再進行一次核酸檢測，檢測結果為陰性者才可參與採訪。因應疫情，每間機構只能派一名記者採訪。

至於金紫荊廣場舉行的升旗儀式，記者亦有相同的檢測要求，但不須入住酒店閉環管理。