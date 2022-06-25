苗栗今（25）發生1名重機騎士在車聚時突失控暴衝撞向路邊機車，重機當場斷成兩截，騎士噴飛當場身亡，據悉該騎士在重機界很有名氣，IG已累積1.5萬名粉絲，常曬出騎乘愛車的追焦照，還發文說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今車禍逝世讓粉絲難過不已。
據悉該名閻姓騎士經常在個人Instagram和臉書上PO出自己騎車英姿與愛車照片，還會不時自掏腰包到私人賽道內完「壓車」、「舉孤輪」，頁面上有許多帥氣追焦照，還曾貼出愛車照說下「我願意牽著你，一直到永遠」，IG的粉絲人數達1.5萬人，甚至自創服裝品牌聞名車界。
此外，該名閻姓騎士還擁有多輛重機，經常出現在台中麗寶國際賽車場賽道奔馳，如今驟逝讓不少粉絲難過不已；而閻姓騎士所騎的重機是YAMAHA YZ系列R1，新車要價74.8萬，排氣量998cc，四汽缸完全獨立運作，通常都是比賽用車。
該名閻姓騎士與車隊今日赴苗栗車聚，上午11點多行經苗栗市經國路外環道，閻姓騎士突然擦撞到路旁的機車，再撞上路樹後，閻男整個人噴飛，機車則撞成兩截、變成廢鐵，閻男當場失去呼吸心跳，送醫搶救下午宣告不治；另外2名遭到波及的騎士送醫後無大礙，肇事原因由苗栗警分局調查中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。