該名騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，經常曬出追焦照，還說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今逝世讓粉絲難過。（翻攝自本人IG）

苗栗今（25）發生1名重機騎士在車聚時突失控暴衝撞向路邊機車，重機當場斷成兩截，騎士噴飛當場身亡，據悉該騎士在重機界很有名氣，IG已累積1.5萬名粉絲，常曬出騎乘愛車的追焦照，還發文說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今車禍逝世讓粉絲難過不已。

該名騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，經常曬出追焦照，還說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今逝世讓粉絲難過。（翻攝自本人IG）

據悉該名閻姓騎士經常在個人Instagram和臉書上PO出自己騎車英姿與愛車照片，還會不時自掏腰包到私人賽道內完「壓車」、「舉孤輪」，頁面上有許多帥氣追焦照，還曾貼出愛車照說下「我願意牽著你，一直到永遠」，IG的粉絲人數達1.5萬人，甚至自創服裝品牌聞名車界。

該名騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，經常曬出追焦照，還說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今逝世讓粉絲難過。（翻攝自本人IG）

此外，該名閻姓騎士還擁有多輛重機，經常出現在台中麗寶國際賽車場賽道奔馳，如今驟逝讓不少粉絲難過不已；而閻姓騎士所騎的重機是YAMAHA YZ系列R1，新車要價74.8萬，排氣量998cc，四汽缸完全獨立運作，通常都是比賽用車。

該名騎士在重機界很有名氣，IG累積1.5萬名粉絲，經常曬出追焦照，還說「我願意牽著你，一直到永遠」甚至自創服裝品牌，如今逝世讓粉絲難過。（翻攝自本人IG）

該名閻姓騎士與車隊今日赴苗栗車聚，上午11點多行經苗栗市經國路外環道，閻姓騎士突然擦撞到路旁的機車，再撞上路樹後，閻男整個人噴飛，機車則撞成兩截、變成廢鐵，閻男當場失去呼吸心跳，送醫搶救下午宣告不治；另外2名遭到波及的騎士送醫後無大礙，肇事原因由苗栗警分局調查中。