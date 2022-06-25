今天我們將焦點轉至MLB響尾蛇新人聯盟場上，今年加盟的我國18歲好手林昱珉強勢登場，他用絕佳表現讓外界記住他，在面對運動家的比賽中他先發主投2.2局，狂飆8次三振，且連送出7K沒有自責分、保送，讓網友驚呼連連，最後球隊以11：2大勝。

今天他的表現大殺四方，首局上場先被敲出安打，不過連投2K化解危機，2局更直接用3K俐落結束，3局繼續K掉2人後被換下，相當精采。林昱珉6月開始在新人聯盟出賽，3場拿下0勝1負，7.1局飆15次三振，有3次保送，僅被敲2支安打失3分，自責分率3.68。

林昱珉今年2月以52.5萬美元(約台幣1463萬)加盟響尾蛇，創台將加盟響尾蛇最高簽約金紀錄，也是台灣第5位加盟此隊的球員，前面4位是黃暐傑、林凱威、林家正和陳聖平。而他也在新人聯盟兌現天賦，此戰全用三振解決8名打者，為旅美以來單場新高。

他去年6月從穀保家商畢業，隨後入選U23世界盃中華隊，提前體驗國際賽事，在出戰2場先發中分別投出4.2局失2分、4局失1分成績，雖然成績不太好，但最快球速接近150公里，證明身手仍相當不錯，之後歸國就到開南大學報到，今年則成功加入響尾蛇開啟旅美生涯。