台灣民眾黨發起全台大眾走，立委蔡壁如25日領軍，首站前往台東天后宮。（蔡旻妤攝）

民眾黨大眾走 蔡壁如首站台東天后宮（影片來源 蔡旻妤攝）

台灣民眾黨發起全台大眾走，立委蔡壁如領軍25日首站前往台東天后宮，同時關心台東縣黨部執行長及台東市民代表參選人唐小萍，對於是否與其他政黨合作，她強調採開放態度，並針對台東永續發展及18歲公民權2 議題與地方交流。

民眾黨發起全台大眾走行腳活動，外界視為對年底九合一選舉、18歲公民權複決暖身。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，民眾黨2019年成立全台大眾走已是第3年，這次的宜花東行程已經來到第3站台東，一路走下來感受到鄉親的熱情，也讓她更有信心。

因民眾黨在台東縣市長、台東縣議員等都未提名候選人，僅提名1席市民代表，媒體緊追民眾黨在台東是否與其他政黨合作，蔡壁如坦言，台東縣對於民眾黨來說確實是艱困選區，至於是否結合其他政黨，她強調，政黨政治本來就是既競爭又合作，目前採開放態度，並沒有想特別與藍或綠營合作。

「民眾新希望，台東拚一席，請大家多幫忙」唐小萍說， 台東房價連年高漲，青年在台東找工作生根不易，台東永續發展及青年問題是高度相關的議題，如何讓台東的青年能夠在台東安心成家工作，是台東未來發展很重要的課題，而透過重視18歲公民權及永續發展的2個面向，讓年輕人深度關心政治來改變未來是相當重要的事情。唐小萍是民眾黨在台東唯一提名的市民代表參選人、政治素人，長期關心偏鄉弱勢公益議題，於今年3月24日接下台東縣黨部執行長一職。

蔡壁如說，民眾黨雖然是個年輕政黨，資源不多，但一步一腳印深耕基層，傳遞民眾黨的價值理念，也因是年輕的政黨，對青年的權利也比其他政黨更關心，民眾黨2020年進入立法院，第1個會期就提出18歲公民權，訴求「青年參政、還政於民」，經過今年3月立法院三讀通過，只待年底再獲得965萬票公民複決通過，投票年齡便能下修至18歲。

蔡壁如25日將陸續至台東玄武堂拜訪台東縣議員李建智、台東縣長饒慶鈴，25日晚間至鐵花村，26日至台東縣環保局參訪等。

民眾黨主席柯文哲2020年11月曾拜訪台東前縣長吳俊立、鄺麗貞夫妻尋求合作空間。熱氣球開幕2021年開幕時，柯文哲也率領台北市政府府團隊前往台東， 事後於台東縣長公館由台東縣長饒慶鈴安排與地方農業及光觀產業代表座談交換意見，當時允諾幫忙在台北市行銷台東觀光及農產品等，被視為藍白合鋪路。