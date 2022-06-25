雲林縣「雲林表演廳」斥資億元整建，打造國家級表演場域。（張朝欣攝）

雲林縣政府為打造優質表演場域、推動雲林藝文大縣，斥資1億元整修「雲林表演廳」，經2年施工，25日正式開幕啟用，雲林縣長張麗善表示此次大整修後，將讓表演廳成為國家級的演出場域，首演由雲門舞集登場，至年底還有舞蹈、戲劇、交響樂、傳統戲曲等演出，讓民眾觀賞更多元的藝文表演。

位於斗六市的「雲林表演廳」，自1987年落成啟用，已有30餘年歷史，歷經多次整修，是雲林縣最具規模的表演場域之一，近年來雲林藝文活動日益興盛，為因應縣民需求，2年前縣府決定進行歷年來最大整修，向文化部、企業爭取逾億元經費，25日正式開幕。

表演廳開幕儀式由張麗善、文化部藝術發展司副司長吳宜璇、台塑麥寮管理部協理蔡建樑、豐泰文教基金會董事長林金陽等人共同主持，由雲門舞集帶來精彩的開幕舞，讓現場來賓感受全新的燈光、音響、舞台規畫，有如置身國家級劇院。

張麗善表示，此次表演廳整修經費達1億500萬元，由文化部補助3800萬、豐泰文教基金會贊助1500萬、台塑企業贊助4250萬，加上縣府自籌950萬元，感謝各界的共襄盛舉，才能讓雲林擁有國際級的表演廳，為民眾帶來最好的演出。

縣文化觀光處處長陳璧君說，表演廳重新開幕，邀雲門舞集首發演出《十三聲》，門票搶購一空，可見縣民們對於藝文的熱愛與優質表演場域的殷殷期盼，最先進音響、燈光、座椅等設施，帶給大家嶄新的五感饗宴，持續推動雲林朝向藝文大縣前進。