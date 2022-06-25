女星黃瑄近年在本土劇8點檔有亮眼表現，最新作品《一家團圓》中更以「最強正宮」令觀眾印象深刻；37歲黃瑄已是一名人妻且生了一個兒子，周末夜她突然曬出超辣比基尼照，洩前凸後翹極品身材，還有結實腹肌，讓粉絲看了都快噴鼻血。

黃瑄出道時原為外景節目主持人和廣告模特兒，在轉型成電視劇演員後，從演出小眾劇集到加入本土劇8點檔行列，目前已經是台8女神之一，近期更在《一家團圓》中演出最強正宮王雅芳，相當受到觀眾喜愛；黃瑄24日晚上突然在臉書放送福利照，大秀極品身材。

周末夜黃瑄在信義區酒店空中泳池享受假期，玩水之餘也拍了一系列穿著黑色比基尼的辣照，平時有運動習慣的她身材勻稱還能看到微微腹肌，她也透露「馬甲線養成中」；照片中完全看不出黃瑄已經37歲，甚至已經是生了一個兒子的媽。

許多網友被黃瑄比基尼福利照辣到，紛紛驚呼「身材真好，要流鼻血了」、「好美，超級辣媽」、「也太美了，每一吋都恰到好處」、「妳的身材好辣唷，看不出來是生孩子的媽咪」。