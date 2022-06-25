近年飼養寵物的人增加，愛寵人士也越來越多，桃園有市議員點出，苗栗縣政府已有設置犬貓動物焚化爐，提供寵物火化、安眠場所，盼桃園跟進。動保處長王得吉坦言，公營部分目前並無規畫，不過桃園早在2019年9月准予1間新屋區民營業者興辦寵物生命園區，是全台首例核准興辦的案子，預計年底完工，將與業者討論給予市民優惠價。

市議員簡智翔指出，苗栗縣政府在生態保育教育中心設置犬貓動物焚化爐，飼主可選擇將毛小孩的骨灰入塔存放、灑葬或樹葬，制定相當完備的寵物火化配套措施，但反觀桃園卻遲遲未設置，希望市府能趕緊跟進，並研議相關自治條例，為毛小孩長眠做妥適的安排規畫。

王得吉表示，考量業務量過多、用地取得及經費上等問題，目前沒有規畫公營的寵物生命園區，但市府一直有積極輔導有興趣的業者合法化，桃園早在2019年9月11日准予新屋區1家民營業者興辦寵物生命園區，為全台首例核准興辦的案子

王得吉說明，該寵物生命園區佔地2569平方公尺，將設置接待大廳、戶外草皮區、寵物骨灰存放區、火化區及大體冷凍區等，目前正在趕工中，預計年底完工。

「將替市民爭取優惠價格！」王得吉說，市內無論是收容所或民眾送來的寵物遺體，目前都是送往新北市金山、林口區處理，由於跨縣市運送，運費價格都會較高，因此待新屋區該家民營寵物生命園區完工後，會與業者洽談寵物火化的收費價格，替桃園市民爭取優惠。