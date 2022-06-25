中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，引爆許多民眾及政治人物熱議，甚至就有人挖出蔡政府對於兩岸貿易糾紛，永遠都是指責對岸，這次更稱對岸違反ECFA早收清單規定，而暨南國際大學管理學院院長陳建良就點出了民進黨的心態，其實「很不樂見ECFA停擺」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，對於農委會主委陳吉仲曾表示要去WTO對中國大陸提告，更批對岸違反ECFA早收清單規定。而陳建良認為，「這是很荒謬的說法」，事實上「早收清單」本來就是中國大陸讓利給台灣，陳建良更強調，農檢規定並不會因為早收清單而消失，若是台灣輸出給中國大陸的產品可以不顧檢疫規範，這樣在公平貿易原則之下，完全說不過去。而這次石斑魚被禁，蔡政府將「政治凌駕經濟」，把藥檢的問題演變成政治對抗，在貿易行為上相當不可取。

陳建良也提及，近年來兩岸沒有互信，民進黨政府如果不從根本的方式來改善產品外銷，那就算到WTO告狀也站不住腳，而這次農委會強調ECFA早收清單的說法，其實也顯示出「民進黨政府很不樂見ECFA生變」，陳建良表示，台灣對中國大陸的貿易額在2021年更來到7.4兆，非常大量，而ECFA早收清單項目共539項，若是中國大陸繼續收回對台讓利，台灣恐怕吃不消。

因此陳建良也指出，民進黨雖然不願意承認，但實際上仍然倚賴ECFA及兩岸貿易，因此並不樂見ECFA停擺，他也呼籲，與其和中國大陸採取政治對抗，還不如建立完善的貿易爭端解決機制，用正面理性的方式看待兩岸貿易關係，才是治本之道。