台中港務警察總隊，今天下午在高美溼地18號風車進行法制宣導，讓「攜手倡廉 齊心反貪」的廉能共識和法制觀念成功推廣到各個年齡層。（台中港務警察總隊提供）

台中港務警察總隊為推動反貪倡廉、反賄選的觀念能深植社會各個層面，特別配合「2022情夕高美 樂在其中」活動設攤宣導，提供具有港區景觀廉政文宣、問卷等，還準備精美小禮物，親切地警民互動，讓「攜手倡廉 齊心反貪」的廉能共識和法制觀念成功推廣到各個年齡層。

台中港務警察總隊表示：今年防貪廉政宣導議題，除宣誓警察機關廉政反貪決心，宣導獎勵保護檢舉貪汙瀆職專線，並集結跟蹤騷擾防制法與年底九合一地方公職人員選舉等重要廉政、法制常識，邀請全民及大眾傳媒共同監督。

特別透過台中市政府清水區公所在環港北路18號風車廣場主辦，安排社區舞蹈團、文創市集、闖關活動及學生音樂表演等，櫛比鱗次的大型風車、豐富的高美濕地自然生態，夕陽下伴著徐徐海風、音樂、舞蹈、歡樂聲，成功吸引500餘位鄉親朋友，大大小小結伴在假日午後走出家門，或散步或騎鐵馬，一起欣賞落日參與各種宣導、闖關活動。

台中港務警察總隊強調，廉能是政府的核心價值，貪腐足以摧毀政府形象，公務員應堅持廉潔！本總隊將賡續秉持「廉政」、「反貪」、「法制」決心，持續加強為民服務，維護治安、交通疏導等行政效能，用廉能、專業、關懷及服務的精神，積極維護港區治安與交通。