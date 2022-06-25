上千多名摩洛哥移民昨日不畏邊境警察攔阻，翻牆勇闖西班牙位於北非的自治區梅利利亞（Melilla），激烈推擠場面在網路上曝光，可以看到有人當場被踩死、還有人攀爬時不慎跌落，釀成至少18人死亡，包括邊防人員共200人受傷。

At least 18 migrants died and 76 injured in Morocco when they were attempting to jump the Melilla fence. This is how the new ally of Spain treats human beings!pic.twitter.com/otY9ZjhIGG — Josep Goded (@josepgoded) June 25, 2022

🇪🇸#Spain



27 #migrants have allegedly died in stampede of people surging across #Morocco’s border fence with #Melilla, Spain.



Over 100 are injured, while nearly 300 have been arrested by Spanish and Moroccan authorities.#Maroc https://t.co/4XZNIKHa1o pic.twitter.com/yhiuKK9YOK — Klaus Arminius (@Klaus_Arminius) June 25, 2022

綜合路透社、《衛報》、《摩洛哥世界新聞》等外媒報導，摩洛哥當局發布聲明指出，昨(24)凌晨約有2,000名移民非法進入邊境管制區，跨越與該國僅一牆之隔的西班牙海外屬地梅利利亞（Melilla），他們先是用剪刀破壞柵欄、拿石頭朝警車猛砸，警方出動催淚瓦斯驅散反擊，場面相當混亂。

移民先是用剪刀破壞柵欄、拿石頭朝警車猛砸，警方出動催淚瓦斯驅散反擊，場面相當混亂。(圖/美聯社)

一些移民不死心開始爬牆，有的人不幸跌落摔死，大批人潮造成推擠還有人活活被踩死。目前已經證實約有133人成功抵達梅利利亞，這是自上個月西、摩兩國修復關係後首次大規模非法越境。

Hundreds of sub-Saharan Africans have broken through the border separating Spain’s 🇪🇸 Melilla enclave from Morocco 🇲🇦 and have now entered European territory.



And another thing... where are the women, children, and elderly? pic.twitter.com/6fbvwZOtWO — Ultra Dante 🇺🇸 (@RealDante12) June 25, 2022

More than 2,000 North African migrants try to break into Melilla today 24.6.2022. About 100 migrants managed to enter Spain.#Melilla #Spain pic.twitter.com/oKvI290vQ7 — Based 🇫🇮 (@Based_FIN) June 24, 2022

影片也記錄下，只差一步之遙就能展開新人生，大批屍體橫躺在地面上，許多人奄奄一息再也沒有掙扎的力氣，血跡沾滿全身，邊防人員在一旁巡視監督，場面令人怵目驚心。

非洲地區貧窮、暴力問題長年難解，許多人民將西班牙位於北非的海外屬地梅利利亞和休達（Ceuta）視為通往歐洲大陸的跳板，有些人選擇翻牆、泳渡或是躲在車裡。據西班牙政府統計，光是3月，短短2天就有超過3,500人嘗試攀爬6米高的邊牆。