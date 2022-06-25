說到新竹美食地圖，絕對少不了城隍廟夜市，城隍廟夜市眾所皆知，但你知道有哪些必吃的城隍廟美食嗎？ReadyGo幫大家整理好了新竹城隍廟美食攻略，傳統小吃、飯後甜點、飲料，甚至離開前的伴手禮都有，照著這篇城隍廟美食攻略吃準沒錯！

新竹城隍廟美食推薦－飽餐一頓

廟口鴨香飯

高人氣老字號的廟口鴨香飯應該是無人不曉的城隍廟美食，各大報章雜誌、部落客甚至電視節目都報導分享過，鴨香飯的鴨肉去骨帶皮，皮薄油脂少，適合不喜歡啃骨頭的懶人或不太敢吃皮的人，淋上鹹度恰到好處的肉汁，再搭配一顆半熟荷包蛋及解膩的小黃瓜，這碗吃下去只能用味蕾享受形容，若是想當一餐正餐，也非常推薦可以點其他鴨肉、鴨翅及燙青菜等餐點一起品嚐。

圖／@ReadyGo

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廟口鴨香飯

地址｜新竹市北區中山路142號

營業時間｜11:00-15:00、15:30-21:00(週二、三休息)

鴨肉許（許二姊）

鴨肉許（許二姊）也是城隍廟口附近另一家數一數二有名的小吃店，和廟口鴨香飯不同的是它的營業時間到很晚，當宵夜也沒問題。鴨肉許（許二姊）的招牌是濃郁乳白色湯頭的鴨肉麵，而鴨香飯比較像是滷肉飯加帶骨鴨肉塊，淋上滷肉汁，口感及味道吃起來和廟口鴨香飯不太相同，可依各人喜好選擇。

圖／@ReadyGo

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除此之外，建議大家一定要試試出乎意料的炒鴨血，用烏醋及辣椒去料理，酸辣涮嘴夠味又下飯。另外推薦一個新竹在地人的隱藏吃法，外帶廟口鴨香飯及鴨肉許（許二姊）的炒鴨血一起吃，才是絕配！

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鴨肉許(許二姊)

地址｜新竹市北區北門街35號

營業時間｜10:00-02:30

柳家肉燥飯

柳家肉燥飯是新竹城隍廟內的人氣排隊老店，古早味肉燥飯肥瘦參半，夠味但不油膩，傳統好味道的魯鴨蛋、油豆腐、白菜滷經典小菜不能少，也推薦大家點炒米粉，淋上滷肉的米粉香氣十足、鹹度剛好，新竹特有的粗米粉口感有嚼勁，和一般較細的米粉不大相同。

圖／@ReadyGo

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柳家肉燥飯

地址｜新竹市北區中山路75號

營業時間｜10:30-22:00(週二休息)

新竹城隍廟美食推薦－中式

新竹城隍廟林家肉圓

新竹城隍廟的林家肉圓已傳承到第四代，肉圓共有蔥肉、筍絲、芋頭三個口味，蒸過後再下去油炸的外皮十分Q彈，內餡採用紅糟肉，口感扎實、味道濃郁，撒上蒜泥及甜辣醬，敢吃辣的話建議可以加辣，讓味道更豐富有層次！

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新竹城隍廟林家肉圓

地址｜新竹市北區中山路75號

營業時間｜週一至週五10:00-21:00(週四休息)，週六日10:00-21:30

郭家元祖潤餅

說到新竹城隍廟美食，你想到的潤餅是哪一家？城隍廟口有兩家潤餅不分軒輊，郭家元祖潤餅名氣較高，以銅板價來說份量蠻大、用料實在，除了高麗菜、豆芽菜及花生粉，還包含菜圃、素肉鬆、香菇、豆干等餡料，皮Q餡香，帶點酥脆口感，若還想吃其他美食，建議兩人分食一個。

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郭家元祖潤餅

地址｜新竹市北區中山路75號

營業時間｜08:30-22:00 (週三休息)

阿瑛潤餅

新竹城隍廟附近巷子還有一家小攤販阿瑛潤餅，是在地人推薦必吃的城隍廟美食。阿瑛潤餅有分原味、辣味、素味及芥末四個口味，內餡同樣以菜脯、豆干、蛋酥、素鬆及高麗菜、豆芽菜為主，比較特別的是辣味會加上四川小魚乾豆豉辣椒，香大於辣，吃起來爽口不油膩。

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阿瑛潤餅

地址｜新竹市北區中山路96號

營業時間｜週二10:00-19:00，週三至週日10:00-21:00

新竹城隍廟美食推薦－甜點

西大發城隍包

新竹城隍廟正對面，超夯的人氣排隊美食西大發城隍包人潮總是絡繹不絕，使用老麵發酵製作，外皮 Q 中帶軟，除了現場品嘗剛出爐熱騰騰的爆漿包子，每個人幾乎都會提一大袋冷凍包子帶回家當早餐或點心。

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西大發的包子口味豐富，鹹甜都有，珍珠奶茶包茶香十足，但不會有珍奶的甜膩感；紅豆麻糬包Q彈香甜；熔岩巧克力包苦甜不膩，我很喜歡西大發包子Q彈的外皮，單吃也能吃的到麵粉香，很大一個卻只要銅板價，很有飽足感！

西大發城隍包

地址｜新竹市北區長安街3號

營業時間｜08:00-21:30

周家燒麻糬

新竹城隍廟外面的銅板美食，每日現做現煮的周家燒麻糬共有原味無包餡、花生、芝麻、紅豆四個口味，每份兩粒口味皆可混搭，無論哪種口味都會再撒上花生粉。剛起鍋的麻糬圓滾滾白胖胖，一口咬下糯米和花生粉香氣在口中散開，又Q又有嚼勁，若沒有要現場吃，老闆還會將燒麻糬與花生粉分開放，才不會影響麻糬的口感。

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周家燒麻糬

地址｜新竹市北區中山路75號

營業時間｜13:00-23:00(週三休息)

林家芋泥球

芋頭控絕對不能錯過的林家芋泥球也是城隍廟口的必吃美食，採近似於生乳捲的製作方式，外皮及內餡都是使用芋泥做成，號稱「雙層芋泥球」，外層炸得金黃酥脆，內餡綿密細緻，芋頭香氣夾帶一點蜂蜜香，很適合當作吃完鹹食後的小點心。

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林家芋泥球

地址｜新竹市東門街191號前（新竹城隍廟旁美食）

營業時間｜週一至週五14:00-21:00，週六日14:00-00:00

新竹城隍廟美食推薦－口渴時

卉羚綠豆沙牛奶

從小攤販到獨立店面，卉羚綠豆沙牛奶是我每次去城隍廟夜市必喝的飲料，招牌綠豆沙牛奶十分綿密，加珍珠口感更豐富，或許是因為採用100%紐西蘭進口的安佳牛奶，因此奶味稍微重於綠豆沙的味道，除此之外，卉羚綠豆沙牛奶堅持每日現場熬煮綠豆，也不使用奶精及化學添加物，天然又安心。

圖／@ReadyGo

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卉羚綠豆沙牛奶

地址｜新竹市中山路103號（竹豐女鞋前、鴨香飯斜對面）

營業時間｜12:00-22:00(週二休息)

新竹城隍廟美食推薦－伴手禮

淵明餅舖水蒸蛋糕

在城隍廟口吃飽喝足之後，離開前別忘了帶上淵明餅舖的水蒸蛋糕作為伴手禮，堅持傳統古法製作方式，現切現賣絕不擺隔夜，採少見的秤重方式計價，共有肉燥、紅豆、芋頭三個口味，分為小盒單口味、中盒雙口味以及大盒三種口味綜合三個尺寸。

圖／@ReadyGo

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水蒸蛋糕口感鬆軟綿密而濕潤，可明顯品嘗到蛋糕體本身的甜味，招牌肉燥是推薦必點，不像市售的鹹蛋糕會加美乃滋，肉燥水蒸蛋糕吃起來鹹甜鹹甜、不會膩；爆漿芋泥十分濃郁帶有一點顆粒感；紅豆口味除了紅豆泥外還有一層麻糬，甜度剛好，看似簡單無聊，卻有著意想不到的好滋味！

淵明餅舖水蒸蛋糕

地址｜新竹市中山路112號（城隍廟斜對面）

營業時間｜09:00-21:00

看完了新竹城隍廟口小吃介紹，你是不是心動了呢？這麼多美食大概要去個兩三次才有辦法全部都吃一遍吧！把你的胃騰出一個空間，一起去城隍廟口裝美食吧~