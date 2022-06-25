虎頭山地理中心碑園區整建工程完工啟用，疫後將串聯園區周邊旅遊軸線，發展教育旅遊觀光。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

虎頭山地理中心碑園區整建工程完工啟用，圖為全新造型地理中心碑。（日管處提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣虎頭山地理中心碑園區整建工程25日啟用，交通部觀光局長張錫聰致詞表示，全新造型地理中心碑保留深植人心的意象石柱，新創的鋼雕藝術品及意象呼應埔里蝴蝶王國及泉水之鄉的特色，展現出台灣人民意志的堅韌、能屈能伸，一定能渡過疫情考驗。

南投縣埔里鎮因位於台灣的正中心而獲得「台灣之心」美名，地理中心碑矗立在虎頭山頂、海拔555公尺處的三角點旁。交通部在2020年將虎頭山風景區內的地理中心碑、虎頭山、地母廟等知名景點，共約570公頃土地納入日月潭國家風景區，挹注資源帶動觀光發展，由日管處、南投縣政府及埔里鎮公所共同分工管理。

日月潭國家風景區管理處25日舉辦台灣地理中心碑園區啟用儀式，立法委員羅美玲、馬文君、許淑華、交通部觀光局長張錫聰、行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧、埔里鎮長廖志城及魚池鄉長劉啟帆等人與會。

觀光局日管處在2021至2022年間已投入近7000萬元的經費，虎頭山風景區作為日管處的北端入口，串聯鯉魚潭步道整建工程、虎頭山山頂停車場及地理中心碑園區整建等工程，預估2023年至2026年將再投入1億2千萬元經費，打造成為優質綠能示範風景區。

主辦單位表示，整建後的地理中心碑園區適合推廣地理教育體驗及電輔自行車等健行遊程，在疫情解封後，將透過日月潭觀光圈平台持續串接周邊各大旅遊軸線，建構出永續、友善的旅遊環境。