國民黨立委鄭麗文。（資料照片）

民進黨支持者為何在民進黨一而再、再而三的跳票、騙人，幹盡所有骯髒的勾當之後，還是無怨無悔的支持民進黨？國民黨立委鄭麗文認為，因為就一句話，「難道要支持國民黨？」這樣就可以讓民進黨支持者忍受所有民進黨的爛事！

鄭麗文24日接受朱學恒網路直播節目訪問時首先談到總統大選，蔡英文當然希望2022年能夠贏，就不會跛腳，2024年總統大選，她當然不喜歡賴清德，但陳建仁又扶不起來，所以賴清德目前贏面最大。

鄭麗文也聊到蔡英文卸任後的處境，她認為美國人會保護蔡英文，下一任總統就算是國民黨的，也不一定敢動蔡英文，所以蔡英文不會有陳水扁的下場。而陳水扁就是得罪老美，關鍵證據就是美國給的，美國出手修理他，如果不是美國，陳水扁不會變成階下囚。

她也提到，陳水扁如果不貪腐，2000年當選時，連藍營都衷心祝福陳水扁，認為台灣也應該民主化了，也應該政黨輪替了，可惜陳水扁搞砸了，否則陳水扁很適合跟中共談判。如果陳水扁做得很好，台灣政黨輪替會是正向循環，國民黨就會痛定思痛，才會改革、才會脫胎換骨。但國民黨沒有，因為民進黨太爛了！怎麼可以這麼爛！

鄭麗文語重心長表示，台灣藍綠對立已經到了「沒有是非、只有立場」，民進黨支持者怎能在民進黨一而再、再而三的跳票、騙人，幹盡所有骯髒的勾當之後，還是無怨無悔的支持，因為就一句話，「難道要支持國民黨？」這樣就可以讓民進黨支持者忍受所有民進黨的爛事！

她認為，民進黨支持者的心態，導致整個台灣倒退，可以關媒體、可以貪腐、防疫可以草菅人命，民進黨支持者都要接受、都要吞下去，都要繼續支持，這樣台灣就不會進步，導致整個民主大倒退！