民進黨已正式提名新竹市長林智堅參選桃園市長，他25日接受電視台專訪被問及過去不管怎麼被問，他都沒有答案，是何時下定決心要選桃園市長？林智堅說，是6月18日選對會開會後被再次徵詢而認真思考，認為兵單來了就要去報到，不應逃避，要勇於承擔。

新竹市長林智堅將轉戰桃園市，不過在民進黨主席蔡英文宣布時，林智堅還在因新冠肺炎確診隔離中，在隔離期滿後，今天下午5點接受民視新聞台《新聞觀測站》主持人胡婉玲專訪，在被問到他被徵召到桃園，對政壇是震撼彈，但過去媒體不管怎麼問都沒答案，是什麼時候下定決心的？

林智堅表示，選對會是在6月18日開會，而在開會的前幾天再次被徵詢，自己也開始認真思考這件事。其實他本身也有徵詢找其他人選來選新竹市長的經驗，為何都這麼努力地去徵詢優秀的人？就是因為希望過去努力8年的政績，有恰當的人選可以延續，希望來的人不僅能夠和我們想法一致，最重要是能夠說服選民、打贏選戰，贏了才有機會服務。

他指出，之前也有過這樣的經驗，因此這次再次被提起這個事情的時候，他試問了自己幾個問題，包括身為團隊的一份子，是不是應該要承擔這個責任？如果人家來問我，表示我是1個好的人選，是徵詢的人對我的一種肯定，如果自己有這樣的責任和使命，就像當兵一樣，兵單來了就要報到，這是責任，不應該逃避，既然責任來了就勇於承擔。

而林智堅才剛被提名幾天而已，就傳出有「毀林小組」，對此，林智堅表示，他其實都了然於胸，他很清楚對手會有惡意攻擊，不過對自己也很有信心，他已經過3次選舉，不外乎都是這幾樣惡意攻擊。

對於每次惡意攻擊與抹黑造謠，他都不會迴避，一定直球對決，只要在法律上是違法的，一定會提告，像最近有幾個假的新聞事件，就立即跟律師研究，稍早已完成提告程序。

目前已確定的桃園市長參選人包括張善政、與賴香玲，林智堅是最年輕的，這是優勢？林智堅說，選舉是候選人和候選人的競爭、比較，他的優勢是有實務城市治理經驗，已經當了8年市長，這幾年新竹的政績和改變，不會只有新竹人看見，全國的人只要到過新竹，這8年來再到新竹，就會看到不一樣，自己認為政績就是自己選舉的優勢。

而張善政是他敬重的對手，張有很好的行政經歷，也有在企業服務的經驗，但畢竟治理城市不一樣，他覺得兩人有不一樣的優勢。不過，林智堅也表示，自己有3次經過選民的洗禮，不是被「官派」，是透過選舉得到市民支持，再透過政績得到市民再次肯定連任，這點是他與張善政最大的不同。

至於，林智堅要轉戰桃園，有沒有人反對？林智堅則是不諱言表示，太太是比較反對的，因為孩子還這麼小，而且有3個，太太好不容易熬完8年，現在又要選舉，因此一直比較反對、不太開心。