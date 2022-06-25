今天(25日)北台灣下起了特大號的午後雷陣雨，除了雨勢相當大外，響徹市區的雷聲更是嚇壞不少民眾，但當雨勢停歇後，雲層也迅速退去，瞬間轉為大藍天，不僅陽光露臉，就連彩虹也現身橫跨整個台北市，《中時》攝影師也捕捉到這難得的美景。

台北市區午後大雷雨，先後出現雨瀑、雷擊集中101避雷針等震撼畫面，過程也全都被《中時》攝影團隊拍下，放晴後，北市的雲層瞬間退去，陽光瞬間壟罩市區，彷彿先前的大雷雨全都沒發生過。

大台北地區25日上午天氣炎熱，但過中午之後風雲變色、烏雲密布，並在台北上空形成雨瀑。（姚志平攝）

此時彩虹也出現在台北市區，透過照片可以看到，藍天之下，一道超大號的彩虹，以左邊101為起點，橫跨整個市區，最後落在右邊山區，壯觀美景也被中時攝影師捕捉到。

此外，中央氣象局局長鄭明典也在臉書分享了他人所拍攝的彩虹照片，指出夏季午後對流，對流雲發展得快，消散的也快，對流雲消散過程中，空氣中還會漂浮許多水滴，這時有側向照過來的陽光，彩虹就會現身。