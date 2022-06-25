經濟部將在27日召開電價審議委員會臨時會，外界都認為「漲定了」。經濟部長王美花日前表示，漲幅由來自產業、官方及學界的委員們拍板定案。對此，藥師林士峰今（25）日就在臉書上PO出一張2012年的新聞報導截圖，該篇報導指出，當時的民進黨主席蘇貞昌認為，「油電雙漲」會造成人民的痛苦，因此林士峰更喊話「協尋2012年體恤人民的民進黨」，引發討論。

林士峰在臉書上表示，「小時候我們都期許自己不要成為那個令人討厭的大人，但是長大以後，你會發現大人做的每個自私決定往往身不由己」，更隨文附上2012年的新聞報導，當時的政府也是將電價調漲，而蘇貞昌表示，「民進黨的期待與作為，就是降低人民的痛苦，增加人民的幸福」，因此他認為「油電雙漲」會造成百物齊漲，造成人民很大的痛苦。這也讓林士峰喊話「協尋2012年體恤人民的民進黨」，而此篇文章一出，立刻引起大量網友討論。

網友們紛紛崩潰留言「民進黨以前反對的事，現在自己都在做！雙標黨再次認證」、「從頭到尾就是一個詐騙黨，以前是偷偷摸摸走奧步，現在是直接說謊跟吃飯一樣，真面目全面露出！」、「雙標，而且台灣越搞越爛了」、「能打臉的只有自己」、「真是夠諷刺的...到底是他們太會騙還是自己蠢？」、「看了只有想哭」、「四個不同意，電價漲上去」。