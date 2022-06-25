嘉義縣大型接種站醫護人員為長者接種第4劑疫苗。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義市25日在港坪運動公園體育館開設大型接種站為65歲以上長者接種第4劑疫苗，市長黃敏惠表示，長者符合接種疫苗者也可以到診所接種；嘉義縣也同步啟動長者第4劑疫苗接種，縣長翁章梁到水上鄉大型接種站關心長者接種情形。

黃敏惠表示，25、26日兩天開設大型接種站為65歲以上長者、55歲以上原住民接種第4劑疫苗，由陽明醫院院長謝景祥率領醫護團隊負責接種，長者搭乘「疫苗接種特約計程車」，市府補貼80元車資，身障者可免費預約復康巴士接送。

市府衛生局指出，長者接種疫苗採大型快打站、診所雙軌併行，26日有約2000人預約快打站接種，而嘉義市63家院所也可以預約接種，6月30日前到嘉義市疫苗合約院所接種任一劑疫苗，可領取總計1000元商品卡及2劑快篩劑。

嘉義縣25、26日兩天有14場快打站為65歲以上長者接種第4劑疫苗，還有38場兒童BNT第2劑接種服務，縣府暫不開放合約院所接種，翁章梁表示，長者及兒童只要符合接種資格，盡速接種疫苗才能有更好的保護力。

縣府表示，目前嘉義縣第1劑疫苗涵蓋率已達88.6％本島第1，但第3劑疫苗接種率僅67.2％，還有很多長者未完成第3劑接種，國內重症死亡仍以高齡、慢性病者為主，按期程接種疫苗提升保護力，也有助於疫情趨緩。

縣府表示，國內疫情逐漸降溫，但仍要嚴防變異株BA.4、BA.5傳播力更強的威脅，完整接種疫苗是重中之重。