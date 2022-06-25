彰化縣員林市1家汽車旅館今（25）被發現1對男女陳屍在房間，女子遭窒息死亡，男子則疑似舉槍朝太陽穴輕生，警方發現女子身上還有1張超音波照，追查得知她已有3個月身孕，而男子是已婚身分，研判是女子不滿成為小三，在摩鐵拿超音波照與對方談判，過程中卻遭對方殺害，確切原因待警方釐清。

據了解，蘇男、廖女都是台中人，蘇男已婚，日前因和家人發生金錢糾紛，自行搬離家中外出租房，因此結識廖女，疑似發展出婚外情，廖女已懷有身孕3個月，屍體身邊還有1張胎兒波音波圖，研判是廖女不滿成為第三者，遂與蘇男約在摩鐵談判，過程中發生爭執，才釀殺機。

命案現場，廖女穿著整齊地平躺在床上，蘇男則是側臥，右手握著手槍已打穿太陽穴，鮮血浸濕了整個枕頭，警方初步研判男方先將女方悶死後再舉槍輕生，命案發生24日深夜至25日凌晨之間，旅館人員25日中午敲門未獲回應，逕行開門要清理房間，看到滿床鮮血才發出尖叫，緊急報案。

不過整起案件，蘇男為何會事先攜帶槍枝到摩鐵，槍枝來源為和犯案動機為和，都是警方調查重點；蘇男的父母被通知到案做筆錄，驚訝得不敢置信，但也表示，不清楚兒子的感情狀況，因為金錢糾紛，已經搬離家中一陣子，不知道還有廖女的存在。

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