BREAKING: Authorities find a body in Wyoming believed to be Gabrielle Petito, who went missing on a trip with her boyfriend. https://t.co/h60NLS1IlV pic.twitter.com/XKfDCHW9hF — WSMV News4 Nashville (@WSMV) September 19, 2021

Brian Laundrie admitted to killing Gabby Petito in his notebook: report https://t.co/wAdeWoIWzN pic.twitter.com/pAC9Q9OTS7 — New York Post (@nypost) June 25, 2022

美國22歲YouTuber蓋比（Gabrielle Petito，暱稱Gabby）2021年9月被發現陳屍於國家公園，其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）約1個月後飲彈自盡；美國「福斯新聞」（Fox News）24日表示，勞德里寫有「殺人自白」的筆記本近期首度對公眾曝光，他聲稱殺死蓋比時想著「發慈悲」、「結束她的痛苦」。

「福斯新聞」報導，勞德里聲稱蓋比在懷俄明州跌倒並受傷，讓他決定「結束她的痛苦」；勞德里表示，自己當時處於恐慌之中，認為殺死蓋比是「發慈悲」，且蓋比也希望如此，「但我知道自己當時全做錯了」。

勞德里在筆記本中寫道，他知道若沒有蓋比，自己便「無法繼續走下去」；勞德里還呼籲外界不要為難他的家人，「他們失去了一個兒子和一個女兒」，並向家人和蓋比道歉。

此筆記本在美國聯邦調查局（FBI）發現勞德里遺體時被一同尋獲；代表蓋比和勞德里家人的律師24日於FBI的坦帕辦事處（Tampa Field Office）會面，「福斯新聞」則獲得了勞德里筆記本的影本，不過雙方律師都拒絕對外做出回應。

知名網紅蓋比2021年7月和勞德里展開公路蜜月之旅，卻只有勞德里獨自返家；蓋比的遺體9月19日於懷俄明州的提頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）被尋獲，9月17日即遭通報失蹤的勞德里，則在10月20日被發現陳屍於佛羅里達州的米亞卡哈奇自然保育公園（Myakkahatchee Creek Environmental Park），當地法醫確認他「死於自己造成的槍傷」。勞德里的遺體被發現後，調查單位曾確認他留下承認自己殺害女友的自白，但並未公開詳細內容。

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