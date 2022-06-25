嘉義市圓林仔社區有大量亞洲錦蛙出沒。（李冰丹提供／廖素慧嘉市傳真）

外來種亞洲錦蛙繁殖快速，也會影響本土小型蛙類生態，蛙鳴聲擾人，嘉義市郊每遇下雨就有其蹤跡，有民眾一整夜抓了10多公斤，嘉義大學生物資源學系主任許富雄表示，亞洲錦蛙的表皮黏膜有微毒性，勿徒手觸碰。

最近梅雨、午後雷陣雨接連報到，下雨後的嘉義市圓林仔、頂庄等自然生態豐富的社區幾乎成了亞洲錦蛙的天堂，難以計數的亞洲錦蛙群聚大鳴大放，吵得居民無法安眠。

嘉義市圓林仔生態藝術發展協會前理事長李冰丹說，亞洲錦蛙的叫聲如牛，每次雨後就群起齊叫，吵得人睡不著覺，曾徹夜抓蛙到天亮抓了約12公斤亞洲錦蛙，由於牠會鑽洞躲在泥土裡、還會潛入水裡、爬上樹，好像在躲迷藏，加上牠的黏液有毒性，不太容易捕抓。

荒野協會嘉義分會蛙調組成員翁瓊玥指出，近幾年北香湖公園、嘉油鐵馬道、頂庄、圓林仔等處都發現亞洲錦蛙，荒野的夥伴每個月定期觀察及捕抓，希望能抑制牠快速的繁衍影響食物鏈生態的平衡，減少對小雨蛙、澤蛙、黑眶蟾蜍等本土小型蛙類的威脅。

嘉大生物資源學系主任許富雄表示，亞洲錦蛙幾乎沒有天敵，因為蛇也不太吃牠，因而牠存活力強大，繁衍很快，近幾年在都市郊區、公園綠地也都能發現亞洲錦蛙，特別是下過雨以後，因此雨後是最佳捕抓時機。

許富雄又說，但亞洲錦蛙不好抓，因為牠的表皮黏膜有微毒性，人碰觸到會有發癢、腹痛等不適，若要抓牠要有防護措施如戴手套。