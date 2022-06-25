日本兵庫縣尼崎市發生市府外包業者遺失存有46萬名市民個資等資料的USB隨身碟事件，雖然最後順利找回且資料看似未外流，但幾天來逾萬市民致電市府表達不滿等，網友也罵翻。

日本富士新聞網報導，尼崎市長稻村和美6月24日傍晚在記者會上說，裝有USB隨身碟的包包已被尋獲，造成全體市民感到困擾及擔心，「由衷致上歉意」。

這起隨身碟遺失事件發生在6月21日，當天外包公司配合廠商的一名40多歲男員工，帶著這顆存有尼崎市所有市民個資、稅務資料及受領生活補助金等資料的隨身碟外出，並在餐飲店喝完酒後遺失自己所攜帶的包包。

隨身碟遺失事件6月23日在媒體上曝光後，超過1萬5000通電話湧入市政府所設置的專線。市府相關人士說，大多數民眾都是詢問個資是否外洩，或是對可能外洩感到不安及憤怒。

這名「肇事」男子當時帶著裝有隨身碟的包包前往居酒屋喝酒，最後還喝到爛醉，離開居酒屋後竟然倒臥路上呼呼大睡，等到醒來才發現包包不見。

外包公司表示，男子並未在第一時間回報公司，而是請了一天假自己去找包包，但因為遍尋不著，最後向警方求助。

為避免隨身碟內資料外洩，警方罕見動員了約30人協助尋找遺失物，最後在大阪府吹田市內一處大樓入口處尋獲。由於包包內有行動電話，研判行動電話位置資訊在尋找過程中發揮作用。

尼崎市民受訪時說，能找回隨身碟真是萬幸，希望在管理方面要再確實；也有人批評說，帶著這麼重要的東西去喝酒，還喝到在路上睡著的程度，對有工作在身的人來說也太沒責任感了。

這顆隨身碟被尋獲後並沒有發現有密碼遭變更等跡象，市府為確認內部資料是否外洩，將和相關機構合作進行調查。