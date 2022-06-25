樂天桃猿「土虱」曾仁和開季首戰僅投2球，就因小腿被強襲球擊中進入傷兵名單，經過這段時間調整及休養，總教練曾豪駒透露，他將在下周重返一軍先發。

曾仁和從熱身賽時腿部就時常「中彈」，開季首戰4月10日面對中信兄弟時，他才投2球，就被王威晨強襲球打中小腿倒地，被擔架抬出場，僅留下0.1局、投2球的成績，之後送醫檢查確認是右側腓骨線型骨裂，直到6月15日才在二軍出賽。

曾仁和本季加上練習以4度被強襲球打到腿部，「魚尾巴」頻頻中彈的狀況過去不曾遇過，「之前在美國時，打者打出來的球也都很快，但他們都是往外也打，沒遇過這麼會朝著投手打的狀況。」他苦笑說：「現在如果失投球除了擔心全壘打，還要小心球也會打過來我這裡。」

為了避免腳部再度中彈，曾仁和在腳好後，二軍時練習時也有練習一些守備的部分，「其實沒做太大改變，只是種意識，不可能因此去改變投球機制，只是要知道球會打回來，就比較不會被嚇到。」

總教練曾豪駒表示，曾仁和預計扛起下周1場先發，並未先是讓他從中季開始做調整，「他今年都是以先發節奏做調整，下周就是直接先發。」曾仁和也有先發的心理準備，上周二軍出賽狀況還不錯，但球速還有些落差。