暑假即將到來，為提升學生對本土文化認識與了解，基隆市政府特別規劃由本市暖暖國小、碇內國小、復興國小三校分別舉辦閩南語、客家語、本土語文化教育夏令營，邀請即將成為小學三年級到六年級的學生參與，透過有趣又富有學習意義的課程活動，讓學生來探索本土文化的樂趣。

夏令營自即日起至6月27日開放報名，活動全程免費，採線上方式報名，相關資訊都可在基隆市本土教育文化夏令營報名網站（https://etuser.hopto.org/summercamp）及各主辦學校網站進行查詢。

基隆市教育處表示，營隊課程從生活中的情境會話到建構沉浸式的語言教學環境，引導小朋友學習日常本土語對話；同時規劃童謠律動、傳統歌舞教學等課程，讓學生在玩中學、學中玩，藉此以輕鬆的方式認識本土文化；另外也安排傳統服飾、美食製作、童玩手作等DIY體驗活動。

基隆市林右昌市長表示，透過夏令營這樣輕鬆有趣的方式，讓學生體驗本土文化之美，也促進多元族群交流。市府未來也將持續規劃相關活動，促進基隆市本土文化推展，提供本市學子更多元更富意涵的文化生活體驗。