國內出現首例境外移入猴痘個案，立刻掀起外界高度關注，萬芳醫院精神科醫師潘建志示警，依目前的感染速度來看，82天後全球恐超過400萬人確診，「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來」。

猴痘全球累積確診人數。（圖／翻攝自臉書粉專BillyPan潘建志醫師）

潘建志在個人臉書粉專發文指出，今年5月11日至6月24日，全球有4124例猴痘確診個案，依目前的感染速度，每8.2天增加一倍，82天後將達到1024倍，屆時恐怕會有超過400萬人確診，「難怪國外媒體和公衛專家緊張起來」。

潘建志表示，猴痘潛伏期長達1到2周，病程約4周，目前98%的確診個案都是男性，其中高比率曾發生同性性行為。除了密切接觸外，猴痘是否會透過污物、飛沫、氣溶膠等方式傳染？他認為有待研究，死亡率亦不確定。

潘建志也提到，天花疫苗對猴痘有85%的保護力，而我國自1945年起推動接種天花疫苗，1979年才停打，推算43歲以上國人都有打過。

至於國內是否有採購天花疫苗計畫？疾管署署長周志浩昨（24日）證實，正在和疫苗公司接洽第三代疫苗，但無規劃大量接種，僅針對特定對象施打，包括臨床上照護猴痘確診個案的醫護人員、會接觸病毒的實驗室工作人員，以及確診個案的密切接觸者。