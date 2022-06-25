星宇航空24日向櫃買中心申請公開發行，生效日為7月12日，此次公發同時辦理現金增資2.75億股，以每股12元發行，預估將再募得逾30億元，最快9月投資人、星粉就能買到星宇股票！

張國煒創辦的星宇航空，目前資本額153.67億元，下一步興櫃掛牌，預計再辦理現金增資，據了解已經有創投計畫認購，星宇將是近年少數上興櫃資本額快200億元的大公司。

法人看好，星宇航空選在此時進入資本市場。隨著疫情放緩、邊境即將開放，可望迎來報復性旅運潮，星宇今年至少有10架新機交付的高峰期，機隊、銀彈上膛，將可大展身手拚客運復甦商機。

星宇股東結構裡，除張國煒的星宇投資公司，還有能率集團董家旗下的能率創新投資公司，及員工認股等。

星宇2020年1月開航就遇疫情衝擊，但危機也是轉機，趁著這二年秣馬厲兵，一面維持小規模機隊延續航班，爭取較佳時間帶，一面完成運籌中心、保稅大樓、維修棚廠等，隨著全球疫情陸續解封，迎接搭機人潮回流，張國煒將打造一個屬於台灣品牌生態系的航空公司，攻亞洲盃。