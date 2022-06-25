中國海洋石油集團有限公司25日宣佈，大陸首個自營超深水大氣田「深海一號」投產一周年後，累計生產天然氣突破20億立方公尺，累計外輸凝析油超過20萬立方公尺，成為大陸「由海向陸」保供粵港澳大灣區和海南自貿港的主力氣田。

據中新網報導，回顧一年前位於海南島東南部陵水海域的「深海一號」能源站上，平台火炬被緩緩點燃，讓大陸迄今為止發現的平均水深最深、勘探開發難度最大的海上超深水氣田成功投產，讓大陸海洋石油工業實現了從300公尺向1500公尺超深水的歷史性跨越。

據了解，「深海一號」大氣田採取「半潛式生產平台＋水下生產裝置＋海底管線」的全海式生產模式開發，並首創「保溫瓶內膽式」立柱儲油技術，能實現採出油氣的就地分離和凝析油的安全存儲，有效降低海底油氣管線鋪設費用，探索出深海天然氣經濟高效開發新途徑，預計2022年全年產量將達30億立方公尺。

中國海油海南分公司副總經理李力透露，中國海油通過建立南海萬億大氣區提升保障國家能源安全的能力水準，目前已組建以「深海一號」大氣田建設和營運技術人員為骨幹的「深海二號」專案團隊，加速推動大陸首個深水高溫高壓氣田「深海二號」（陵水25-1）建設，爭取實現深海油氣資源高效接續開發，進一步擴大深水天然氣產量規模，提高大陸能源自給率。