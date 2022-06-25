我國「抗癌女拳手」陳念琴除了在場上有亮眼表現，過往戰勝病魔的經歷也讓她獲得許多肯定，今天她拿下一項至高殊榮，為我國2022年總統教育獎，此獎共有56位學生獲得，預定將於8月5日邀請總統蔡英文蒞臨頒獎，目前就讀國立清華大學的陳念琴再創人生新高峰，相信她會為自己感到非常驕傲。

陳念琴獲得今年總統教育獎大專組殊榮，評審團認為她永不放棄的韌性、無懼挑戰的勇氣令人動容，且在2020年戰勝病魔重返東京奧運舞台。陳念琴2016年成我國首位踏上奧運擂台的女拳手，接著於2018年世錦賽得到金牌，登上女子69公斤級世界排名第1寶座，但2019年卻受癌症侵襲。

當年陳念琴經診斷罹患何杰金氏淋巴癌，脖子出現腫塊且持續變大，但她卻展現過人的毅力來面對這一切，邊化療邊訓練，儘管過程非常艱辛，卻為了重返2020年東京奧運咬牙吞下這些痛，而皇天不負苦心人，之後經過治療癌細胞全數消失，得以讓她回到最愛的拳擊場。

陳念琴今年25歲，出生於花蓮縣，2013年在世界青年錦標賽女子75公斤級獲金牌，2014年在南京青奧女子69至75公斤級獲銀牌，2016年在哈薩克世錦賽奪銅、2018年印度世錦賽奪金，戰勝癌症後於去年東京奧運登場，可惜止步8強，不過成功在今年4月泰國公開賽豪奪金牌，接著預計參加9月杭州亞運。