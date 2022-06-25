有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯日前受訪時表示，印度正出現令人振奮的事物，主要歸功於科技產業發展和政府政策，同時提到，他很喜歡台灣，除了是全球晶圓代工龍頭台積電的所在地，更保有「中華文化最精華的部分」，並大讚是開放的社會和激發驚人創造力的地方。

墨比爾斯接受CNBC訪問時說，「我們對印度關注與日俱增。我稱印度為『印度聯邦合眾國』，因為印度每一個邦有不同特色，創造令人難以置信的成長機會。印度正出現令人振奮的事物。」

「想抓住這個機會的投資人，可先從印度股市入手，特別是科技股。」墨比爾斯表示，印度有許多在軟體領域的世界級企業，如塔塔集團在全球都設有營運據點，經營業務涵蓋資訊科技、國防航太到汽車等。

過去兩年，印度股市大幅上漲，光是去（2021）年，Nifty 50與BSE Sensex 指數均飆漲超過20%，但隨著全球股市回檔修正，今年以來，兩大指數都處於下跌走勢。

談到其他新興市場，墨比爾斯說他也喜歡台灣。他說，台灣除了是晶圓代工龍頭台積電的所在地，更保有「中華文化最精華的部分」，並大讚是開放的社會和激發驚人創造力的地方。