根據《美麗島電子報》搶先曝光的「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」最新民調，副總統賴清德以33.0％領先，新北市長侯友宜則以19.8％排第二，台北市長柯文哲以17.9％列第三，其他依序為前副總統陳建仁9.2％、國民黨主席朱立倫3.3％。媒體人吳子嘉認為，民進黨2024總統大選可能贏，為什麼一定要給賴清德選，因此質疑總統蔡英文也許會出手。

吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中認為，台北市長柯文哲一定會選2024總統大選，若是形成「三腳督」，民進黨有望取得勝利，既然民進黨2024可能贏，為什麼一定要給賴清德選？而在總統蔡英文任期到一半的時候，民調還有50％，她也許會出手，民進黨前秘書長洪耀福在小英之友會演講時，曾提及未來總統候選人，要聽蔡英文決定。以蔡英文馬首是瞻。

吳子嘉接著質疑，陳建仁稱他加入民進黨，蔡英文不知道，大家相信嗎？所以這個故事的組合就很漂亮了，民進黨2024可能會贏，至於候選人，他們希望由蔡英文決定。

名嘴王瑞德則指出，現在賴清德雖然一枝獨秀，可是看來在英系的部分，確實需要一個在兩年之後能夠代表英系、領導英系的人，所以整個競爭，應該是從現在開始，而距離年底地方選舉還有5個月，在這個過程中，就可以看出賴清德、陳建仁輔選的力道。