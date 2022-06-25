雲林縣斗南鎮石龜溪旁的縣道雲187，25日突然塌陷，形成1處長約10公尺、寬5公尺、深2公尺的「天坑」，所幸未造成傷亡，鎮公所緊急派員封路進行搶修，初步研判是因最近連日下雨，道路下方涵洞水流因雜物阻塞改變方向，不斷沖刷路基而釀禍。

斗南鎮近日持續降雨，25日雲187道路1處路面出現裂縫，過沒多久裂縫愈來愈大，最後整個路面轟然崩塌，還好當時沒有人車經過，但附近民眾已嚇出一身汗，趕緊通報鎮公所人員封路並設置警示牌，里長也到場幫忙維持交通秩序，並釐清塌陷原因。

斗南鎮長沈暉勛表示，此段道路鄰近大排，眾人質疑可能與水流沖刷有關，於是到大排涵洞查看，結果看到涵洞有1處被雜物阻塞，導致水流改變沖向路基，因此造成路面塌陷，坑洞長約10公尺、寬5公尺、深2公尺，人車一旦掉落非常危險，因此馬上進行封路。

斗南鎮民代表會副主席黃景鴻說，路面出現裂縫時，便有民眾發現，在現場提醒路過人車，因此塌陷時沒有造成傷亡，可說是不幸中的大幸，目前已調度太空包、土方進行搶修，由於坑洞深達2公尺，工期預計約要10天，呼籲這段期間民眾改道通行，確保自身安全。

民眾指出，雲187是斗南鎮重要的聯外道路，每天有不少人車經過，最近連日下雨，可能造成路基鬆軟，這個大天坑是個警訊，希望相關單位能全面檢查路面，未雨綢繆找出危險點加以維修，才能確保人車安全。